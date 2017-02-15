Шість фірм з трьох країн світу хочуть встановлювати котельню у Луцьку

Відкриття пропозицій другого етапу тендеру відбулося 14 лютого в приміщенні ДКП «Луцьктепло».

Шість фірм з трьох країн світу подали свої тендерні пропозиції по Лоту №6 «Котельня на альтернативному виді палива»: французька, три литовські та дві українські компанії.

Зазначимо, що у першому етапі цього тендеру взяли участь 13 фірм. Цей тендер реалізується в рамках Проекту реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк, що фінансується за кошти кредиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку і гранту від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P).

Котельня на вулиці Боженка, 32 передбачена потужністю 5 МВт. Після її встановлення мешканці мікрорайону підшипникового заводу будуть повністю забезпечені безперервним гарячим водопостачанням в міжопалювальний період. Вона має працювати на альтернативних видах палива, тому поряд передбачений склад для нього.

Конкурсні заявки розкривалися в присутності учасників торгів або їх представників, за участі технічного консультанта проекту - датської компанії “Ramboll AS”, першого заступника міського голови Тараса Яковлева, директора ДКП “Луцьктепло” Валентини Малютіної, заступника директора департаменту економічної політики міської ради Сергія Омельчука та працівників ДКП “Луцьктепло”.

Процедуру відкриття здійснив заступник директора з впровадження інноваційних технологій та міжнародних проектів Богдан Карачевський.

Фірми наводимо в порядку відкриття тендерних пропозицій: AXIS INDUSTRIES AB (Литва) – 2 131 597, 08 євро; «ENERSTENA» (Литва) – 1 637 968, 82 євро (включаючи ПДВ); UAB «ENERGIJOS TAUPYMO CENTRAS» (Литва) – 1 778 800 євро; ENERTEX SARL (Франція) – 1 230 000 євро; «UTEM-Engineering» LLS (Україна) – 2 977 980 євро (включаючи ПДВ); «Viessmann» Ltd. (Україна) – 2 035 323, 60 євро.

Наразі розпочав свою роботу оціночний комітет, який свої висновки надішле до консультанта з реалізації проекту – датської фірми «RAMBOLL». Остаточне рішення прийматимуть представники ЄБРР. Результати тендеру буде оголошено за 7-10 днів.