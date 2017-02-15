Волинську облраду "трясуть" люди з Генпрокуратури

Як стало відомо, працівники Генеральної прокуратури України з допомогою понад десяток людей з автоматами вилучає документи обласної ради, що стосується діяльності комунального підприємства «Волиньприродресурс». Незважаючи на те, що дане підприємство нещодавно отримало ліцензію на розробку родовищ бурштину, торфу і міді, Генпрокуратура запідозрила правопорушення та видала постанову на обшук та вилучення документів.

На сьогодні відомо, що порушено кримінальне провадження проти посадовців Державної служби геології та надр України.

Голова Волинської облради Ігор Палиця уже встиг на своїй сторінці у Фейсбук прокоментувати дії Генпрокуратури і звернувся особисто до її очільника Юрія Луценка з тим, щоб не допустити безчиння, з яким особисто свого часу зіткнувся.

Нагадаємо, категорично виступав проти створення комунального підприємства голова облдержадміністрації Володимир Гунчик, оскільки вважав, що це порушує законодавство України.