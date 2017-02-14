Михайло Імберовський пропонує зменшити податкове навантаження на підприємців області

Михайло Імберовський пропонує зменшити податкове навантаження на підприємців області

Дане питання депутат від «Самопомочі» пропонує розглянути на черговій сесії обласної ради.

Джерело: Відомості

За словами пана Імберовського, з метою зменшення податкового навантаження на малий бізнес, детінізації  підприємницької діяльності, недопущення росту безробіття та скорочення робочих місць, Волинська обласна рада повинна звернутися до міських, сільських (селищних) рад області з пропозицією переглянути мінімальні ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на 2017 рік, встановивши їх:

-для фізичних осіб-підприємців першої групи в обсязі не більше 5% від прожиткового мінімуму або 80 гривень у місяць;

-для підприємців-платників другої групи в обсязі не більше 10% від мінімальної зарплати, або  до 320 гривень у місяць.

- Сьогодні, - говорить Михайло Імберовський, - зі змінами до  Податкового Кодексу України, суттєво збільшено податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців. З 1 січня 2017 року єдиний соціальний  внесок обраховується з розрахунку 22% від мінімальної заробітної плати кожного працюючого і його сума становить 704 гривні, навіть якщо підприємець не декларує прибутку. Водночас законодавчо було збільшено рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 3200 гривень.

Крім того,  фізичні особи-підприємці сплачують до бюджету єдиний податок, який встановлюється органами місцевого самоврядування для підприємців першої групи оподаткування до 10% мінімального прожиткового мінімуму (160 гривень в місяць) та другої групи оподаткування до 20% мінімальної заробітної плати (640 гривень в місяць).

Щоб не збанкрутувати, багато підприємців змушені терміново закривати свій бізнес, або піднімати ціну на товар чи скорочувати працівників, що викликає соціальну напругу в суспільстві.

Як вважає депутат, уряду варто не збільшувати податковий тиск, а переймати досвід країн Євросоюзу, в яких, у разі відкриття нових робочих місць підприємці на 2 – 3 роки взагалі звільняються від сплати податків, а основним бюджетонаповнюючим податком є ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Встановлення пільгового періоду та зменшення ставок єдиного податку буде соціально відповідальним і матиме позитивний вплив на економічну ситуацію в області та знайде розуміння в середовищі підприємців, які  будуть легально здійснювати свою підприємницьку діяльність і поповнюватимуть місцеву казну. Такий крок назустріч підприємцям дозволить їм у цей перехідний період менш болісно пройти шлях детінізації на ринку праці. 

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