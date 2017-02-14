Михайло Імберовський пропонує зменшити податкове навантаження на підприємців області

За словами пана Імберовського, з метою зменшення податкового навантаження на малий бізнес, детінізації підприємницької діяльності, недопущення росту безробіття та скорочення робочих місць, Волинська обласна рада повинна звернутися до міських, сільських (селищних) рад області з пропозицією переглянути мінімальні ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на 2017 рік, встановивши їх:

-для фізичних осіб-підприємців першої групи в обсязі не більше 5% від прожиткового мінімуму або 80 гривень у місяць;

-для підприємців-платників другої групи в обсязі не більше 10% від мінімальної зарплати, або до 320 гривень у місяць.

- Сьогодні, - говорить Михайло Імберовський, - зі змінами до Податкового Кодексу України, суттєво збільшено податкове навантаження на фізичних осіб-підприємців. З 1 січня 2017 року єдиний соціальний внесок обраховується з розрахунку 22% від мінімальної заробітної плати кожного працюючого і його сума становить 704 гривні, навіть якщо підприємець не декларує прибутку. Водночас законодавчо було збільшено рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 3200 гривень.

Крім того, фізичні особи-підприємці сплачують до бюджету єдиний податок, який встановлюється органами місцевого самоврядування для підприємців першої групи оподаткування до 10% мінімального прожиткового мінімуму (160 гривень в місяць) та другої групи оподаткування до 20% мінімальної заробітної плати (640 гривень в місяць).

Щоб не збанкрутувати, багато підприємців змушені терміново закривати свій бізнес, або піднімати ціну на товар чи скорочувати працівників, що викликає соціальну напругу в суспільстві.

Як вважає депутат, уряду варто не збільшувати податковий тиск, а переймати досвід країн Євросоюзу, в яких, у разі відкриття нових робочих місць підприємці на 2 – 3 роки взагалі звільняються від сплати податків, а основним бюджетонаповнюючим податком є ПДФО (податок на доходи фізичних осіб). Встановлення пільгового періоду та зменшення ставок єдиного податку буде соціально відповідальним і матиме позитивний вплив на економічну ситуацію в області та знайде розуміння в середовищі підприємців, які будуть легально здійснювати свою підприємницьку діяльність і поповнюватимуть місцеву казну. Такий крок назустріч підприємцям дозволить їм у цей перехідний період менш болісно пройти шлях детінізації на ринку праці.