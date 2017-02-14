Юлія Вусенко: львівське сміття у Луцьк ніхто не возитиме

- Сьогодні є люди, які намагаються маніпулювати даним питанням, нагнітати ситуацію, - сказала Юлія Вусенко. – Тому хочу ще раз наголосити: є рішення сесії Луцької міськради, прийняте у жовтні минулого року, про заборону ввезення твердих побутових відходів з інших областей на полігон у селі Брище. Згідно з ним, ми не тільки не можемо говорити про ввезення чи перевезення, а й навіть транзит сміття через наше місто.

Тож, за її словами, обговорення «сміттєвого» питання – свідома маніпуляція, тим паче, що Львів вже повністю очистили і на перспективу планують будувати там сміттєпереробний завод. «Це штучне заговорювання інших проблем», – заявила Вусенко.