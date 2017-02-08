Електротранспорт Луцька серйозно автоматизується

​На Луцькому підприємстві електротранспорту відбувається навчання кондукторів, які будуть працювати з валідаторами, автоматизованими системами оплати за проїзд.

Директор підприємства Ігор Грицюк розповів, що дирекція підприємства постійно намагається покращувати якість перевезень, запроваджує кращий досвід роботи інших міст. Зокрема, розпочалося впровадження автоматизованої системи обліку пасажирів, що дасть можливість контролювати фінансові надходження від проїзду пасажирів у тролейбусах, проводити ремонт виробничих приміщень, здійснювати оптимізацію структури підприємства, відновлювати рухомий склад і контактну мережу та інше. Це важливо, адже підприємство соціально орієнтоване, перевозить близько 70% пільговиків.

“За три-чотири місяці увесь рухомий склад планують перевести на нову систему обліку. Ще у тролейбусах встановлюється сучасна електронна система сповіщення зупинок для людей з обмеженими можливостями. Тобто, для незрячих буде голосове сповіщення, для глухих відеоповідомлення на моніторі”, - розповів Ігор Грицюк.

Директор ТОВ “Системний зв'язок” Віталій Васильків, розповів, що запровадження їхнім підприємством автоматизованої системи обліку пасажирів, уже дає позитивні результати у Тернополі. Там після впровадження нової системи обліку, надходження від перевезень збільшилися на 25 відсотків. Планують запровадити різні квитки і пакети - загальні на різні терміни та пільгові студентські, учнівські тощо. Реалізовуватимуться вони, як і колись, у кіосках. Спочатку пристрої для обліку (валідатори) отримають кондуктори і будуть допомагати пасажирам ними користуватися, згодом встановлять у тролейбусах стаціонарні пристрої для оплати за проїзд.