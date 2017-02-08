У сорока бюджетних установах міста Луцька проведуть повну енергомодернізацію

Сьогодні у конференц-залі департаменту ЦНАП відбулася зустріч представників Північної Екологічної Корпорації НЕФКО Амунда Бейтнеса та Ірини Ляшенко, технічного консультанта SWEKO Володимира Дебоя із першим заступником міського голови Тарасом Яковлевим і керівниками виконавчих органів міської ради.

Темою їхньої розмови було впровадженння енергоефективних заходів, які включають повну енергомодернізацію у сорока бюджетних установах міста Луцька. Йшлося, зокрема, про дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури та спорту.

У 2016 році Луцькою міською радою було погоджено технічне завдання по розробці техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «Енергоефективність в громадських будівлях м. Луцька», який передбачатиме отримання кредиту у розмірі 5 млн євро від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО та приблизно 1 млн євро гранту від Фонду E5P. Крім того, передбачена й частка співфінансування з міського бюджету. За ці кошти планують утеплити фасади та дахи, встановити ІТП, замінити вікна та двері, модернізувати систему освітлення у бюджетних закладах.

Комітетом з оцінки тендерних пропозицій 06 квітня 2016 року обрано технічним консультантом проекту шведську консалтингову компанію SWECO, яка свого часу відібрала консалтингову компанію «Гарде» як національного консультанта проекту.

Зустріч відбувалася у режимі відеозв'язку із консультантами SWECO Гуннаром Барком, керівником команди консультантів, та асистуючим керівником Юлією Косулько.

Розпочинаючи перемовини, перший заступник міського голови Тарас Яковлев зазначив, що впровадження енергоефективних заходів у громадських будівлях Луцька було пріоритетом у роботі міського голови Миколи Романюка. “Наше завдання сьогодні - ефективно працювати над втіленням цього проекту”, - наголосив він. Стосовно ситуації, що склалася у місті, Тарас Яковлев наголосив, що у Луцьку згідно чинного законодавства, відбудуться вибори міського голови. При цьому він запевнив, що цей проект повністю буде реалізований, адже він надзвичайно важливий для міста. Та й попередні проекти спільно з NEFCO отримали цілковиту підтримку як представників міської влади, так і депутатського корпусу міської ради.

Свої співчуття з приводу передчасної смерті міського голови Миколи Романюка висловив й присутній у залі Амунд Бейтнес, старший інвестиційний менеджер НЕФКО, а також учасники відеорозмови Гуннар Барк та Юлія Косулько.

Протягом 2016 року представники SWEKO збирали усю необхідну інформацію, а саме технічного, соціального та фінансового характеру для підготовки техніко — економічного обгрунтування проекту. Сьогодні ж вони надали інформацію про конкретні енергоефективні заходи, які будуть проводитися, та їх фінансові результати. Окрім встановлення ІТП, проведуть енергоефективну вентиляцію у спортзалах, ізоляцію труб та горищ, модернізують освітлення та кухонне обладнання.

У разі успішної реалізації плану вдасться утеплити 51 тис. кв.м даху та замінити велику кількість дверей та ламп, що зекономить 10 тис 618 Гкал тепла в рік та зменшить витрати на опалення на 15, 5 млн грн/рік. Також за рік вдасться зекономити 639 Мвт/год. електроенергії та скоротить витрати на 17, 4 млн грн.

Загалом при серйозній підготовці та стабільній фінансовій підтримці повністю завершити енергомодернізацію сорока бюджетних установ планують до вересня 2018 року.