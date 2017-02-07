Юлія Вусенко: Нам потрібно вдвічі більше працювати, щоб виконати всі плани, які хотів зреалізувати Микола Романюк

Про це повідомив під час оперативної наради перший заступник міського голови Тарас Яковлев. Він зокрема зазначив, що «Микола Ярославович шість років самовіддано працював на благо громади, був принциповим керівником, відданим своїй справі. Ми були його командою, яку він формував і на яку покладав великі надії”.

– І ми ці надії повинні виправдати, – закликала працівників виконавчих органів міськради, керівників комунальних підприємств, – секретар, в.о. голови Юлія Вусенко. – Ми й надалі повинні чесно та багато працювати, можливо, вдвічі більше, щоб зреалізувати усі ті плани, які поставив перед нами Микола Романюк. – Я впевнена, що для кожного з нас Микола Ярославович був не просто керівником. Він кожному дав кредит довіри. І прошу не забувати про це. Надіюся, що на кожного з нас зможуть розраховувати лучани», – наголосила Юлія Вусенко.

– Головна стратегія діяльності міської ради – це аби місто було успішним, забезпечити жителів високою якістю життя. А якість життя – це економіка, безпека, інфраструктура, інвестиції, перспективність тощо. В цьому напрямку працювали і працюватимемо далі», – сказала вона в коментарях ЗМІ.

Посадовиця також зазначила, що сьогодні не має часу для політичних маніпуляцій, оскільки «місто – живий організм», який потребує постійного розвитку та втручання.

Юлія Вусенко також повідомила, що вибори міського голови відбудуться відповідно до чинного законодавства. Їй протягом 15 днів потрібно відправити подання до Верховної Ради щодо організації позачергових виборів міського голови. Не виключено, що вибори у Луцьку можуть бути проведені паралельно з виборами до об’єднаних територіальних громад на Волині.

– Звісно, лучанам потрібно бути уважними, придивлятись, аналізувати і в кінцевому результаті зробити правильний вибір», – резюмувала вона.

Довідково:

Народилася Юлія Вусенко 31 березня 1982 року у Луцьку.

Має дві вищі освіти: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність – «Правознавство» (юридичний факультет, 2004 року) та Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність – «Фінанси» (економічний факультет, 2012 року). У 2012 році – захистила кандидатську дисертацію на тему «Правові відносини, що забезпечують функціонування індивідуальних трудових відносин» та отримала диплом кандидата юридичних наук в січні 2013 року. У 2015 році отримала звання доцента.

У 2015 році обрана депутатом Луцької міської ради від Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Керівник Волинської обласної організації політичної партії «Об’єднання «Самопоміч».

Сімейний стан – заміжня. Виховує двох дітей.

Трудова діяльність: З 10.2004 до 11.2015 – асистент, старший викладач, доцент кафедри цивільного права і процесу на юридичному факультеті Східноєвропейського національного університету.

Громадська діяльність: Координатор програм Волинського обласного благодійного фонду «Карітас Волинь», представник благодійного фонду «Ефективне суспільство».