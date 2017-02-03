4 і 5 лютого у Луцьку — дні жалоби

Відповідне розпорядження підписав перший заступник міського голови Тарас Яковлев.

На знак скорботи за померлим будуть приспущені державні прапори України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території міста.

Буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста, заборонено звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті.