Помер Луцький міський голова Микола Романюк

Луцьк переживає велику втрату. 3 січня відійшов у вічність міський голова Микола Ярославович Романюк. Людина, яка запам'ятається лучанам як новатор, сучасний, динамічний керівник. А ще порядна та товариська, що завжди намагалася йти у ногу з часом і завжди підтримувала молодь.

31 січня Миколу Ярославовича госпіталізували у реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Сьогодні, 3 лютого, він помер.

Народився Микола Ярославович Романюк 24 серпня 1958 року у селі Золочівка Млинівського району Рівненської області.

Мав дві вищі освіти за спеціальностями «інженер-технолог» (Львівський лісотехнічний інститут, 1982) та «економіст» (Луцький індустріальний інститут, 1995).

Трудову діяльність розпочав у 1975 році робітником на Луцькому меблевому комбінаті.

1983 до 1993 роки – трудився на комсомольській та партійній роботі на посадах інструктора, заввідділом Луцького міськкому комсомолу, першого секретаря Луцького міськкому комсомолу (1984-1988), завідділом Луцького міському КПУ (1988), першого секретаря Волинського обкому ЛКСМ України (1988-1991), голови комітету у справах молоді і спорту Волинського облвиконкому (1991-1992), заступника начальника управління у справах молоді і спорту Волинської облдержадміністрації (1992-1993).

З лютого 1993 до листопада 2007 року очолював Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ «Приватбанк».

З 10 грудня 2007 року по 26 березня 2010 року працював головою Волинської обласної державної адміністрації.

У 2010 році обраний міським головою Луцька. У 2015 вдруге лучани виявили йому довіру і обрали міським головою.

Заслужений економіст України. Нагороджений Почесною грамотою Національного банку України, Грамотами Верховної Ради України, орденом «За заслуги» І ступеня.

Разом із дружиною виростили двоє синів.