На Волині діє Програма «Власний дім», але про неї мало хто знає

У четвер, 2 лютого, під час чергової сесії обласної ради Михайло Імберовський виступив з пропозицією внести зміни до програми «Власний дім».

На думку депутата, незважаючи на те, що програма працює з 98-го року, не всі мешканці Волині знають про те, що можна взяти кредит на будівництво житла на селі під 3% річних. Тому в основному нею користуються або ті, хто мешкає поряд з обласним центром, або ті, кому сприяють районні держадміністрації на свій розсуд. Віддалені райони взагалі не знають про її існування. А якщо і знають, то вважають, що вона просто не працює.

Михайло Імберовський пропонує, щоб відбір осіб, які мають право скористатись даною програмою, відбувався, перш за все, прозоро. По-друге, отримувачів кредиту визначала спеціально створена комісія, у яку повинні ввійти депутати, голови сільських рад та представники громадськості. І щоб такі комісії діяли при кожній районній раді.

-Я двічі ставив питання про звіт голови Фонду перед обласною радою, проте він цього не робить. Тому вимагатиму, як мінімум, щоб на сайтах департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації та Волинської облради була закладка «Власний дім», - зазначив Михайло Імберовський.

Для довідки.

Програма індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” працює з березня 1998 року відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”. Її мета - забезпечити доступність житла для більшості громадян, які потребують поліпшення житлових умов у сільській місцевості.

Програма передбачає фінансову, технічну допомогу та організаційну підтримку індивідуальних забудовників області шляхом надання довгострокових кредитів та будівництво інженерних мереж у районах масової забудови за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, нетрадиційних джерел фінансування та коштів населення.

Кредити за цільовою програмою "Власний дім” надаються громадянам України, жителям Волинської області поетапно строком до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) до 30 років під 3 відсотки річних за користування кредитом для: закінчення чи нового будівництва індивідуальних житлових будинків та господарських будівель; купівлі незавершеного чи готового житла з реконструкцією; інженерного забезпечення садиб (газифікація, водопостачання, електропостачання, водовідведення, благоустрій тощо); розвитку особистих селянських, фермерських господарств.

Депутати обласної ради більшістю голосів підтримали пропозицію Михайла Імберовського.