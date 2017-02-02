Депутати Волині не оцінили роботу Володимира Гунчика

Володимир Петрович, наскільки міг, намагався чітко відповідати на питання депутатів. А їх було більш, ніж достатньо.

Обранці громади цікавились, чому Волинь недостатньо працює в напрямку інвестицій? Чому не в усіх районах в шкільних закладах не збудовані громадські вбиральні і діти вимушені бігати в туалет на вулицю, хоча гроші з обласного бюджету були виділені, але чомусь не освоєні? Чому Волинь серед інших областей за найдорожчою ціною закупила автобуси і чому не в повній мірі? Більше того, депутати хочуть бути включені в процес їх розподілу. Не обминули питання Ковельської залізничної лікарні, питань децентралізації, діяльності лісопереробних комплексів, повернення не використаної державної субвенції в розмірі 21 мільйона гривень і т.д.

Незважаючи на те, що відповіді в основному були вичерпні, депутати не виставили оцінку діяльності голови облдержадміністрації. Більшість просто проігнорувала голосування.