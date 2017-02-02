Волинські депутати хочуть знати, як працюють комунальні заклади області
Михайло Імберовський від «Об’єднання «Самопоміч» запропонував відродити таку форму роботи як День депутата.
Депутат обласної ради від «Об’єднання «Самопоміч» Михайло Імберовський під час сесії обласної ради звернувся до голови обласної ради Ігора Палиці з пропозицією відродити таку форму діяльності - як День депутата.
-Протягом роботи поточного скликання обласної ради її апаратом не проведено жодного дня депутата, на якому б ми змогли колегіально ознайомитись з роботою комунальних підприємств області, обговорити нагальні проблеми, які потребують депутатської участі, - сказав він.
- Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статей 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную один день в місяць відвести для зустрічі з виборцями в трудових колективах та за місцем проживання. Перший такий виїзд організувати уже в лютому, а саме відвідати обласне територіально-медичне об'єднанні, під час якого обговорити питання діяльності цього комунального закладу та одночасно ознайомитись з ходом будівництва перинатального центру.
За словами Михайла Імберовського, це дасть можливість не тільки оцінити проблеми та досягнення комунальних підприємств, а також приймати правильні рішення при розподілі бюджетних коштів.
Депутати більшістю голосів підтримали запит Імберовського.