Волинські депутати хочуть знати, як працюють комунальні заклади області

Депутат обласної ради від «Об’єднання «Самопоміч» Михайло Імберовський під час сесії обласної ради звернувся до голови обласної ради Ігора Палиці з пропозицією відродити таку форму діяльності - як День депутата.

-Протягом роботи поточного скликання обласної ради її апаратом не проведено жодного дня депутата, на якому б ми змогли колегіально ознайомитись з роботою комунальних підприємств області, обговорити нагальні проблеми, які потребують депутатської участі, - сказав він.

- Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статей 55, 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную один день в місяць відвести для зустрічі з виборцями в трудових колективах та за місцем проживання. Перший такий виїзд організувати уже в лютому, а саме відвідати обласне територіально-медичне об'єднанні, під час якого обговорити питання діяльності цього комунального закладу та одночасно ознайомитись з ходом будівництва перинатального центру.

За словами Михайла Імберовського, це дасть можливість не тільки оцінити проблеми та досягнення комунальних підприємств, а також приймати правильні рішення при розподілі бюджетних коштів.

Депутати більшістю голосів підтримали запит Імберовського.