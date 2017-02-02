Волинський обласний центр зайнятості очолить наставник Гунчика

За джерелами "Відомостей", ним буде призначений Роман Романюк, який очолює обласний партійний осередок "Солідарність". Відданий солдат партії Порошенка замінить на посаді професіонала серйозного рівня Кучмук Раїсу Євгенівну, яка віддала центру зайнятості більше десяти років свого трудового життя.

Із джерел "Відомостей" Раїса Кучмук сама написала заяву. За період діяльності вона зуміла на високий рівень поставити роботу служби області, ввела чимало нового, що давало можливість працевлаштуватись безробітним.

