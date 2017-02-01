Лучани цікавляться, куди йдуть гроші з лікарняних кас

Не секрет, питання надходження та використання коштів від благодійності давно не дає спокою жителям Луцька та області зокрема. Люди, щойно переступивши поріг медичного закладу, відразу починають із того, що самі закупляють ліки, за свої гроші обстежуються, практично жодна процедура не обходиться теж без того, щоб її не оплатити. Це при тому, що в Україні медицина вважається безкоштовною.

Виникає резонне питання: а куди йдуть кошти, які вони платять?

Тема назріла давно. Тому Луцька міська рада вирішила заслухати керівників медичних закладів обласного центру та керівників благодійних кас. Відразу зазначимо, каси працюють при медзакладах, але жодного відношення до самих закладів не мають. Вони збирають гроші і за мінусом зарплати віддають на лікарні. У Луцьку таких кас аж сім. На запрошення комісії прибули представники «Муніципальної лікарняної каси» та громадського об’єднання «Допоможемо собі».

Так от, загалом по місту у 2016 році надійшло позабюджетних коштів 34 мільйона гривень (благодійні внески, оренда, платні послуги, страхові кошти…), що складає 17,2% від бюджету фінансування потреб галузі. За інформацією начальника управління охорони здоров’я Миколи Якимчука, відсоток бюджетного фінансування на забезпечення потреб охорони здоров’я м. Луцька у 2016 році становив 60,6%. В попередні роки ще менше. Тобто держава серйозно не дофінансовує медицину. Відповідно вагому частку фінансування бере на себе місто, придбаваючи за власний кошт необхідне обладнання, оплачуючи зарплату технічним працівникам, а тепер ще й здійснюватиме оплату за енергоносії. Тому, як вважають присутні на засіданні керівники медзакладів, їм в жодному разі не обійтись без благодійних надходжень.

-За благодійні внески ми свого часу придбали штучну нирку і сьогодні маємо уже центр по гемодіалізу, - розповіла головний лікар Луцької міської лікарні Лариса Духневич. – Також маємо можливість частково проводити ремонтні роботи, придбавати засоби для прання білизни, миючі, дезінфікуючі засоби, паливно-мастильні матеріали, оплачувати послуги за ремонт апаратури, здійснювати охорону об'єктів і території лікарні і т.д. Тобто без здійснення цих витрат неможливе повноцінне забезпечення лікувально-діагностичного процесу.

У 2016 році, за словами Духневич, у касу міської лікарні надійшло 6 мільйонів гривень. 5% із загальної суми залишили муніципальній касі на зарплату працівникам, їх сім чоловік, 95% поступило на рахунок медзакладу. Як вони розподілились, кожен із лучан може дізнатись, зайшовши на сайт лікарні.

Про діяльність громадської організації "Лікарняна каса "Допоможемо собі" розповів присутнім виконавчий директор Сергій Кудрявцев.

І Федір Кошель, який очолює муніципальну лікарняну касу, і Кудрявцев намагались переконати, що працюють прозоро та відкрито.

-Значит, не настільки прозоро та відкрито, якщо лучани постійно ставлять питання діяльності цих кас і особливо питання використання коштів, - сказала секретар Луцької міськради Юлія Вусенко. – Луцька міськрада налаштована працювати конструктивно, тому намагаємося максимально вам допомагати і не за залишковим принципом, як ви говорите, а як серйозні партнери, яким не байдужі проблеми лучан. У даному випадку в роботі лікарняних кас потрібно максимально зробити все, щоб використання коштів було прозорим та відкритим.

Голова комісії Алла Надточій в свою чергу запропонувала керівникам закладів медицини міста інформацію про використання коштів розмістити на стендах у всіх доступних для пацієнтів місцях. Спільно розробити процедуру, і як експеримент, запровадити в одній із лікарень можливість внесення добровільних коштів через електронні засоби, щоб унеможливити доступ людей до готівки .