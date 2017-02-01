Де можна працювати в Луцьку, якщо немає вакансій

Більше 50% безробітних – жінки, а майже 42% від загальної кількості шукачів роботи складає молодь до 35 років. Експерти зазначають: в цьому році ситуація стане більш критичною через ускладнення умов ведення бізнесу для підприємців. Тож робота в Луцьку не втрачає актуальності, і велику кількість вигідних пропозицій можна знайти на Kabanchik.ua – українському онлайн-сервісі.

Прості способи заробітку

Якщо ситуація з основною роботою складна, варто шукати підробіток. Зокрема, сфера послуг зараз активно розвивається, і багато представників бізнесу та звичайних жителів міста готові замовляти приватних спеціалістів. Для підробітку необов’язково володіти певною професією чи мати досвід.

Зокрема, поширена послуга прибирання квартир – її зараз активно замовляють жителі Луцька, які не мають можливості чи бажання наводити лад власноруч. Щоб працювати у цьому напрямку, достатньо мати елементарні навички та сумлінність. Найпоширеніші варіанти замовлення послуг – комплексне прибирання квартири, миття вікон та чищення м’яких меблів.

Ще один варіант вигідного підробітку для початківців - послуги кур’єра для обслуговування приватних замовлень. Це стосується доставки товарів з магазинів, готових страв до робочих місць, квітів та подарунків. Знання міста та оперативність достатньо для роботи. Можна підробляти, навіть не маючи транспорту: є достатньо завдань для піших кур’єрів.

Роздача листівок – ще один традиційний варіант простого підробітку. Найчастіше у цій послузі зацікавлений малий бізнес. Для підробітку достатньо комунікабельності та ввічливості.

Підробіток для професіоналів

Наявність професійних навичок та досвіду – запорука хорошого заробітку. Лучани готові платити за швидкі та якісні результати. Зокрема, досить часто замовляють ремонт квартир на Kabanchik.ua як комплексний, так і у вигляді окремих послуг. Якщо є уявлення про принципи чорнової та фінішної обробки приміщень, виконання монтажних робіт – можна швидко знаходити вигідні замовлення.

Часто шукають спеціалістів з ремонту техніки на Kabanchik.ua: найпоширенішою послугою є ремонт ноутбуків та побутової техніки. Причому, завдання трапляються різного рівня складності: від простого чищення до детального ремонту материнської плати.

Що потрібно для пошуку підробітку:

бажання;

певна кількість вільного часу;

реєстрація на спеціалізованому сайті;

відслідковування нових завдань.

Цього достатньо, щоб бути в курсі попиту на послуги та заробітку, що значно покращить власний фінансовий стан у досить складні для економіки часи.