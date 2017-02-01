Волинські депутати вимагатимуть від Ощадбанку скасувати нарахування комісії за оплату комунальних послуг

З пропозицією включити до порядку денного сесії обласної ради проект рішення «Про звернення Волинської обласної ради до Голови Правління АТ «Ощадбанк» А. Г. Пишного щодо скасування рішення про нарахування комісії за оплату комунальних послуг при їх сплаті через каси банку» виступає депутат від «Самопомочі» Михайло Імберовський.

За словами депутата, в умовах, коли постійно зростають тарифи на газ, теплову та електричну енергію, що непосильною ношею лягають на плечі найбільш знедолених і соціально незахищених верств населення, Державний ощадний банк України у січні 2017 року встановив комісійну винагороду, яку утримує з населення у розмірі 3 грн. за кожен оплачений платіж в касі установ банку. При цьому не взято до уваги, що сума банківської винагороди уже врахована енергопостачальними та збутовими підприємствами при розрахунку тарифів і закладена у вартість комунальних послуг, які сплачує населення. Неправомірність таких дій визнав і Антимонопольний комітет України.

- Після введення АТ «Ощадбанк» у січні 2017 року плати в розмірі 3 грн. за кожен платіж, - говорить Михайло Імберовський, - банк фактично за одну операцію утримує плату, яка сягає в середньому 30 гривень, тобто в десять разів перевищує обумовлений розмір. При цьому в терміналах самообслуговування Ощадбанку за здійснення аналогічної операції комісійна винагорода не стягується, що свідчить про нерівні умови для клієнтів та порушення конкурентного законодавства на ринку банківських послуг.

- Через мережу «Ощадбанку» у Волинській області здійснюється до 50% всіх комунальних платежів, - розповідає депутат, - і таке нововведення стало надто «дорогим задоволенням» для пенсіонерів, які є сумлінними платниками за спожиті послуги: газ, електроенергію, воду, житло, телефон тощо.

Як вважає Михайло Імберовський, встановлення комісійної винагороди "Ощадбанку" за оплату комунальних послуг при сплаті через касу банку є безпідставним і він проситиме колег-депутатів підтримати його ініціативу та підготувати Звернення до центрального офісу Ощадбанку з метою скасувати дане рішення.

Нагадаємо, чергова сесія Волинської обласної ради відбудеться 2 лютого. Сподіваємось, депутати підтримають пропозицію депутата від «Самопомочі» і добиватимуться від центрального керівництва «Ощадбанку», аби він перестав грабувати і так збідніле населення.