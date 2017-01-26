Уже відомо, що цікавить жителів Підгайцівської сільради в напрямку співпраці з Луцьком

Вчора, 25 січня, на пленарному засіданні сесії Луцької міської ради заступник міського голови Сергій Григоренко окреслив питання початку переговорів щодо організації співробітництва між Луцьком та Підгайцівською сільською радою.

Передувало цьому рішення Підгайцівської сільської ради “Про надання згоди на співробітництво територіальних громад”.

Метою співробітництва є налагодження тісних зв’язків та співпраці між територіальними громадами. Воно проводитиметься, в першу чергу, у формі реалізації спільних проектів.

Підгайцівська громада пропонує співпрацю у таких сферах:

- транспорт: сприяння в організації руху міського громадського транспорту до с.Підгайці;

- житлово-комунальне господарство: вивчення можливості підключення території села до міських мереж водопостачання та каналізації КП “Луцькводоканал” і забезпечення мешканців міста водопостачанням; обстеження та надання пропозицій щодо покращення зовнішнього освітлення сільських вулиць КП “Луцьксвітло”; вивчення можливості включення сільської ради до міської системи збору та вивезення твердих побутових відходів, забезпечення контейнерами для сміття ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс”;

- освіта: можливість відвідання дошкільних навчальних закладів Луцька;

- медицина: при передачі коштів сільською радою для надання первинного та вторинного рівнів медичної допомоги об’єднаній територіальній громаді забезпечити її отримання у комунальних лікувально-профілактичних закладах відповідно до чинних стандартів і протоколів; проведення консультацій лікарями-спеціалістами комунального закладу “Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги” у приміщенні ЛЗПСМ с.Підгайці за окремим графіком; проведення обстеження та лікування мешканців сільської громади у комунальних лікувально-профілактичних закладах;

- адміністративні послуги: створення відділення Луцького ЦНАПу на території с.Підгайці;

- культура: проведення спільних культурно-масових заходів;

- земельні відносини: розгляд можливості забезпечення Підгайцівською сільською радою спорудження луцькими будівельними організаціями житлових мікрорайонів з відповідною інфраструктурою, виробничих об’єктів та складських приміщень згідно чинного законодавства за рахунок земельних часток, після погодження із власниками цих земельних ділянок; розгляд можливості будівництва об’їзної дороги м.Луцька згідно схеми планування Волинської області;

- соціальна політика: поширення “Комплексної програми підтримки мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції на Сході, членів їх сімей, а також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які проживають у м. Луцьку” на військовослужбовців та членів їх сімей, що проживають на території Підгайцівської сільської рад.

Депутати Луцької міської ради підтримали рішення про початок переговорів щодо організації співробітництва більшістю голосів. Наступний етап - Луцька міська рада вивчатиме пропозиції щодо співпраці, надані Підгайцівською територіальною громадою, та запропонує свої.

Просимо вносити свої пропозиції щодо співробітництва між Підгайцівською сільською радою та Луцьком на електронну адресу: econom@lutskrada.gov.ua) , або в департамент економічної політики (каб. 216 , тел. 777932) за адресою вул. Б. Хмельницького, 19.