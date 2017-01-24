Директором Луцького геріатричного пансіонату може стати Тетяна Корнійчук
Таку рекомендацію висловили члени постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
На цю посаду претендувало троє людей: нинішній в.о. директора Алла Гребенюк, бухгалтер закладу Тетяна Корнійчук та колишній керівник «Волинського регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Юрій Костюк.
Депутати заслухали позицію даних осіб. І прийняли рішення рекомендувати сесії укласти контракт з Тетяною Корнійчук на 1 рік. Тетяна Корнійчук, зі свого боку, наголосила на тому, що працюватиме в напрямку покращення умов проживання мешканців закладу, зокрема, що стосується утеплення стін та встановлення відеоспостереження. Кошти для необхідних видатків жінка пропонує залучати з благодійних фондів.