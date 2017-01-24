Волинські депутати вимагають від виконавчої влади створити в області 5 госпітальних округів

Питання по створенню в області госпітальних округів розглядалося на засіданні профільної постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Позиція МОЗ та виконавчої влади області -- на Волині повинно бути три госпітальні округи: Луцький, Ковельський та Нововолинський. Позицію ОДА на засіданні представляв начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк. Він вважає, що якщо кількість округів збільшувати, то в результаті матимемо ту ж саму мережу, що й сьогодні, округи будуть формальні а якість послуг не зміниться.

"Ми хочемо частину послуг, які наразі надають тільки в Луцьку, локалізувати в районах", - пояснив Ігор Ващенюк.

Між тим, Камінь-Каширська районна рада відстоює право на існування госпітального округу з центром у своєму містечку. Відповідні звернення спрямовані до всіх гілок влади. Ігор Ващенюк запевняє, що створення госпітального округу в Камені-Каширському суперечить урядовій методиці.

Підтримати камінь-каширців на засідання комісії облради приїхала народний депутат України Ірина Констанкевич.

Апелюючи позиції ОДА, вона процитувала витяги з Постанови Кабміну "Про порядок створення госпітальних округів". У документі, зокрема, йдеться, що "Центром госпітального округу може бути населений пункт, що географічно є найближчим до центру округу, де розташована багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Зона обслуговування госпітального округу визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин, та повинна бути еквівалентна радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям. Зона обслуговування може бути меншою за відсутності шляхів сполучення чи особливостей рельєфу, які суттєво ускладнюють комунікації (ріки без мостів, гори). Якщо за межами зон обслуговування госпітальних округів, визначених відповідно до пункту 15 цього Порядку, проживає понад 120 тис. жителів, то на таких територіях створюється госпітальний округ навколо населеного пункту, де розташована багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня, як правило, в центрі такого округу". "Скажіть, будь ласка, чи може мешканець села Судче Любешівського району при наших дорогах добратися до Ковеля за 60 хвилин?", -- запитує посадовців Ірина Костанкевич. Вона також зауважила, що за аналогами створення госпітальних округів будуть фомуватися адміністративно-територіальні одиниці – повіти. Ігор Ващенюк заперечив таку інформацію і запевнив, що адмінреформу не пов'язуватимуть з галуззю охорони здоров'я. Між тим, народний депутат України все рівно настоювала на своєму, висловлючи повне нерозуміння позиції саме Волинської ОДА: "Ми єдині серед інших областей, де адміністрація подає таку мінімальну кількість госпітальних округів. Чернігівська область, де така ж кількість населення пропонує 8 округів, Львівська передбачає поділ на 9".

Право на існування Камінь-Каширського госпітального округу відстоювали депутат облради, голова Камінь-Каширської РДА Валерій Дунайчук, голова Камінь-Каширської райради Віктор Сус, головний лікар районної лікарні Людмила Потягайло. Вони зауважили, що районна лікарня обслуговує значну кількість пацієнтів, яким буде складно добиратися до інших районів.

Такій позицйії дещо апелював депутат Михайло Бегаль. Він має інформацію, що в Ковелі лікується чимало жителів Камінь-Каширського району, оскільки у місцевій ЦРЛ скрутно з дороговартісним обладнанням. Між тим, інші члени постійної комісії обласної ради підтримали звернення камінь-каширців.

Більше того, про госпітальний округ з центром в Любомлі підняв питання депутат Володимир Дибель. Аргументи: поблизу державний кордон і Шацький район, перенасичичений туристами у сезон літнього відпочинку.

Члени комісії рекомендували ОДА клопотатися про створення в області 5 госпітальних округів: Луцького, Ковельського, Нововолинського, Камінь-Каширського та Любомльського.