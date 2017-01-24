Микола Романюк: Бюджет 2017 року - складний, але у нас є багато завдань, які маємо виконати

За його словами, на жаль, бюджет розвитку цьогоріч значно менший, ніж у 2016 році. Однак, не зважаючи на це, необхідно активно працювати, аби виконати усі завдання, які запланували.

Микола Романюк зазначив, що необхідно усім службам активно працювати над наповненням бюджету. Розповів, що ведеться робота із залученням коштів з міжнародних фінансових інституцій. Деякі проекти уже реалізовуються, а окремі почнуть впроваджувати цьогоріч.

Так, ведеться робота з НЕФКО, ЄБРР, Європейським інвестиційним банком тощо.

У 2017 році буде впроваджено енергозберігаючі заходи у восьми бюджетних установах по НЕФКО-2. Крім того, по НЕФКО-3 цьогоріч розпочнеться реалізація проектів з модернізації 40 бюджетних закладів.

Триває робота й з модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька у співпраці з ЄБРР.

Крім того, Микола Романюк наголосив, що цьогоріч заплановано завершити освітлення усіх вулиць міста.