На Волині відбувся тендер з постачання компютерного обладнання для реєстру індивідуального серцево-судинного ризику

Три фірми виявили бажання поставити волинянам комп'ютерне обладнання для ведення медичної інформаційної системи «Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області». Це стало відомо 19 січня під час публічного розкриття пропозицій тендеру NСВ № 6.2.3, оголошеного у рамках реалізації Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області».

На заході були присутні члени Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг Субпроекту, представники компаній-учасників та громадської ради при Волинській облдержадміністрації. Заступник голови Комісії з відбору консультантів, товарів, робіт та неконсультаційних послуг Субпроекту, начальник управління охорони здоров’я ВОДА Ігор Ващенюк, розпочинаючи процедуру розкриття тендерних пропозицій, поінформував, що станом на 10:00 19 січня 2017 року (кінцевий час подання) надійшло три тендерні пропозиції. Їх оприлюднювали у порядку надходження.

Отож, ТОВ «Фірма «ВАЛТЕК» (Україна) запропонувала ціну в 293 998, 20 долара США, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЕНГЛЕР» (Україна) – 365 000 доларів США, а ТОВ «Техніка для бізнесу» (Україна)– 299 993долари США. Під час заходу зауважень щодо порушення цілісності конвертів або щодо оголошеної інформації чи процедури розкриття від присутніх представників учасників торгів не було.

Наразі триває оцінка поданих пропозицій. Тож переможця тендерних торгів оголосять після її завершення.

Нагадаємо, що Субпроект «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» реалізується у рамках Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей». Одним із його компонентів є створення реєстру індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області, його впровадження та забезпечення технічної підтримки. А це, своєю чергою, потребує закупівлі відповідного комп’ютерного обладнання.