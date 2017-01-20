Помер Антон Кривицький

Антон Федорович Кривицький народився 8 червня 1945 року у селі Виноградне Одеської області.

Трудову діяльність розпочав у 17 років слюсарем на Луцькому електроапаратному заводі. В 1969 році отримав диплом інженера-будівельника Львівського політехнічного інституту, працював за обраним фахом у Луцькому заводоуправлінні будівельних матеріалів.

Закінчив Вищу партійну школу при ЦК КПУ.

З 1984 року працює в органах місцевого самоврядування. Спершу головою Нововолинського міськвиконкому. У1987-1991 роках – головою Луцького міськвиконкому.

У 1991-1992-му був першим заступником голови Волинського облвиконкому, у 1992-1994 роках – головою комітету інвестицій, будівництва, архітектури і містобудування Волинської облдержадміністрації.

З 1994 року тричі обирався Луцьким міським головою.

2000-2004 — секретар Волинського обкому СДПУ(о), виключений із партії постановою політбюро СДПУ(о) за «неправильну» поведінку під час «Помаранчевої революції».

2006-2010 - начальник головного управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації.

У грудні 2010 року став радником луцького міського голови Миколи Романюка.

Антон Кривицький – член-кореспондент академії підприємництва та менеджменту України, кандидат економічних наук.

Йому присвоєно звання «Заслужений економіст України». Нагороджений Орденом Президента Грушевського за розбудову держави, двома медалями, ювілейними нагородами української православної церкви Київського та Московського патріархатів.

Одружений, батько двох доньок. Почесний громадянин міста Луцька.