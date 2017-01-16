Хто стоїть за волинським «Спартаком»?

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Почнемо з того, що питання функціонування двох Луцьких ДЮСШ "Спартак" поставили перед Луцькою міськрадою батьки, чиї діти займаються у даних закладах.

У 2016 році виникла серйозна проблема: Фонд соціального страхування перестав фінансувати зарплати тренерів та керівного складу. Ось тоді і звернулись батьки та викладачі до міської влади з проханням надати школам фінансову допомогу. З бюджету було виділено, як розповів «Відомостям» голова комітету по фізичній культурі і спорту міської ради Юрій Волинець, мільйон чотириста тридцять дві тисячі гривень на зарплату.

А далі обидві сторони почали думати, як зробити так, щоб і сам спорткомплекс привести до належного вигляду, і зберегти спортивні секції та тренерський склад. Як вихід, міська рада запропонувала здійснити оптимізацію, а саме дві школи об’єднати в одну, вивільнивши зайвий адмінперсонал. Тобто замість двох один директор, один заступник, один менеджер. Це перше. По-друге, міська рада зобов’язалась взяти на себе повністю ремонт будівлі, оплату комунальних послуг, навіть на перспективу готова була здійснити добудову приміщення, аби розширити квадратуру для занять спортом. І все це треба було закріпити в Меморандумі про довгострокову оренду спорткомплексу. Крім цього, було запропоновано здійснити балансову оцінку приміщення. У разі, якщо затрати на його ремонт складуть більше вартості будівлі, то обласна організація ФСТ "Спартак", яка є засновником даних шкіл, передає приміщення на баланс Луцької міської ради. Та, в свою чергу, забезпечує повноцінне функціонування спорткомплексу.

Я побувала у приміщенні спортивного комплексу ФСТ "Спартак" і на власні очі побачила, в яких умовах займаються діти. Будемо відвертими, непростих.

По-перше приміщення потребує капітального ремонту. З іншого боку, зовсім не опалюється. Таке враження, що надворі тепліше, хоча на вулиці мороз. Відповідно, за словами працівників, в основному секції тут працюють з травня по вересень. В осінньо-зимово-весняний період заняття проводяться в орендованих приміщеннях інших луцьких закладів.

Постає логічне питання: навіщо тоді комплекс, який не може повноцінно фукціонувати цілий рік?

Хто такий ФСТ «Спартак»?

ФСТ «Спартак» на сьогоднішній день значиться як спортивне товариство обласного значення. Скільки людей у штаті, мені не сказали, назвали лише 7,75 посадових окладів. Фінансуються ці 7,75 посадових окладів з обласного бюджету.

ФСТ «Спартак» свого часу заснувало у Луцьку дві спортивні школи (ще по одній у Володимирі-Волинському та Ковелі). Одна з них - легкоатлетична. В іншій працюють секції з фехтування, художньої гімнастики, важкої атлетики. Кожна з цих шкіл має і свій персональний керівний склад. Загалом на дві школи припадає 18 тренерів. Люди професійні, про що свідчать результати роботи їх вихованців. Вони часто є переможцями та призерами чемпіонатів кубків України, міжнародних змагань, учасниками Олімпійських ігор. Тобто потенціал тренерський ви- сокий, інша справа – якщо ніхто не буде плати, ніхто й не буде працювати з дітьми.

Але перейдемо до обласного товариства «Спартак» - засновника шкіл. Я називаю такі структури надбудовою, без яких дуже легко обійтися. Так от, історія ФСТ «Спартака» тягнеться в далекі часи Радянського Союзу. На той час це була всесоюзна фізично-спортивна організація з центром у Москві. Після розпаду СРСР утворилося всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство, і школи включно до 2014 року фінансувались Фондом соціального страхування. У 2015 році, коли почалась реорганізація Фонду, держава виділила їм субвенцію на зарплату. А вже у 2016 вони залишились без фінансування. Саме тоді батьки вихованців і звернулись за допомогою до голови Луцької міськради Миколи Романюка. І міськрада, як я вже попередньо сказала, виділила з бюджету на зарплату тренерам 1432 тисячі гривень.

Фізично-спортивне товариство «Спартак», ще раз підкреслю, не фінансує школи, воно є лише засновником. Але цей засновник має «золоту картку» у вигляді приміщення. І ділитися нею ні з ким не бажає.

Більше того, ця «золота картка» дуже тісно прив’язана до Центральної ради всеукраїнського ФСТ «Спартак», що знаходиться у Києві. «Прив’язали» її до Києва у 2010 році. Хитро і цікаво. Тобто, залишивши за ФСТ «Спартак» статус обласної структури, в Статуті прописали пункт, яким заборонили самостійно розпоряджатись майном. Тобто чомусь Центральна рада «Спартака» в Києві вирішила, що приміщення, збудоване свого часу профспілками, має підпорядковуватись Центру. Голова Всеукраїнського ВСТ «Спартак» Євген Баженков приїжджав до Луцька, зустрічався з представниками міської ради і ніби погодився, щоб міська влада на умовах довгострокового договору взяла в оренду приміщення. Але потім передумав. Можемо здогадуватися лише чому.

Хочу нагадати нашим читачам, що дане приміщення будувалось за рахунок профспілкових коштів. А у профспілкові каси завжди платили ми з вами, наші батьки. І ми всі добре знаємо, як після розвалу Союзу українські профспілкові «орлята» захапали не одне приміщення.

Не хочете – як хочете, сказали у міськраді і створили нову спортивну школу

Луцька міськрада, розуміючи, що домовитись із ФСТ «Спартак» не вдається, а бажання дітей займатись тими видами спорту, які прописані в спорткомплексі, величезне, вирішила піти назустріч дітям та батькам, створивши у місті нову спортивну школу на базі комунального закладу «Спорт для всіх». На сьогоднішній день в наявності є 10 приміщень, в яких буде проведено ремонт. Кошти з бюджету на ці роботи у сумі 800 тисяч гривень депутати уже передбачено в бюджеті на 2017 рік. Крім того, зараз ведуться переговори з установами та освітніми закладами міста, аби частково взяти в оренду під заняття спортом ще додаткові приміщення. Приміром, заняття з фехтування планують проводити на Львівській, 63, де раніше функціонував заклад для стрільби з лука. З легкої атлетики - на стадіоні «Авангард» та у Парку 900-річчя. Важкої атлетики – у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, гімнастики – на базі спорткомплексу СНУ.

Важливо в даній ситуації, як сказав луцький міський голова Микола Романюк, зберегти всі ті види спорту, якими займаються діти в спорткомплексі «Спартака».

На конкурсній основі буде обрано директора, а той уже сформує штат працівників. Адмінперсонал передбачається у складі лише трьох осіб: керівника, заступника та менеджера. Решта – тренери. До речі, міськрада запрошує діючих тренерів «Спартака» переходити до них на роботу у новостворену спортивну школу.

А що ж ФСТ «Спартак»?

Думається, тут повинна своє слово сказати, можливо, і Волинська обласна рада. Чи потрібно їй фінансувати структуру, яка створила школи і не здатна забезпечити їх функціонування? Вона не може ні самостійно здійснити ремонт приміщення, яке їй дісталось у спадок, ні забезпечити зарплатою тренерів, ні оплатити енергоносії.

Зрештою, будь-які спартакіади, українські чи міжнародні змагання здійснюються за кошти батьків, спонсорів та за підтримки органів місцевого самоврядування. Найкращий вихід – передати спорткомплекс та й інші приміщення спортивних шкіл та клубів, а їх на Волині десь в межах 15, у руки або органам місцевого самоврядування, або іншим, спроможним фінансово забезпечити їх діяльність, місцевим організаціям.

Зрештою, кому? Який чином? Нехай думають влада і юристи. У будь-якому випадку, що стосується Луцького спорткомплексу, не можна допустити, щоб приміщення руйнувалося та прийшло в непридатність, або київські ділки в кінцевому результаті його вдало продали.

Галина Федоренко, головний редактор «Відомостей»