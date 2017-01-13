2016-й нововолинські шахтарі завершили без боргів

Станом на 1 січня 2017 року питання заборгованості із заробітної плати на вугільних підприємствах області вирішено. Про це повідомив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик під час апаратної наради, аналізуючи діяльність виконавчої гілки влади краю у 2016 році.

- Шахтарі завершили рік без боргів із зарплати, - підкреслив Володимир Петрович.

Відтак, ще до початку 2017-го на ДП «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська» - єдиній шахті в Україні, що будується – виплату здійснили в повному обсязі. При цьому станом на 1 грудня 2016 року заборгованість на «десятці» становила 3 382, 0 тис. грн. А на ДП «Волиньвугілля» - 5 410,4 тис. грн.

Затримки із виплатою заробленого гірникам - традиційно болюче питання. Разом із тим, слід відзначити, що упродовж 2015-го та 2016 років встановилася позитивна динаміка зі скорочення заборгованості.

- За ці два роки із шахтарями у нас були різні ситуації: розмови з високим градусом напруги, заклики перекривати дороги, напрацювання плану подальших дій. А також – розмови й міністерствах. Але… Є позитиви. Якими були борги по зарплаті два роки тому? Отож. А тепер? Ситуація зовсім інша. Тому про це ми теж повинні пам’ятати, адже люди працюють, але вирішувати це проблемне питання в комплексі з іншими, говорячи про перспективу волинського вугільного басейну й роботу «десятки» в цілому, - висловився голова облдержадміністрації 22 вересня 2016 року під час наради з шахтарями, що відбулася у Нововолинську.