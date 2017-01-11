У Луцьку незабаром запрацює комісія, яка визначатиме статус бійця-добровольця антитерористичної операції

Заступник голови Сергій Григоренко, який виступив з даного питання, озвучив поіменно прізвища членів комісії, нагадавши присутнім, що дані кандидатури попередньо були узгоджені з бійцями-добровольцями під час «круглого столу», організованого Луцькою міською радою. У свій час члени виконкому запропонували включити до її складу ще двох депутатів, членів профільної комісії Аллу Надточій та Майю Шостак. Більшість проголосувала «за».

Нагадаємо, на сьогодні відпрацьовано вже Положення про роботу комісії та визначено, які документи необхідно подавати особам, які претендують на статус бійця-добровольця. Дане рішення розповсюджуватиметься лише на жителів Луцька.