На Волині патрульні врятували лебедя

Учора, 09 січня, до чергової частини Ратнівського відділу поліції звернувся 21-річний житель району й повідомив, що на меліоративному каналі в селі Здомишель замерзає лебідь. На місце одразу ж виїхала група реагування патрульної поліції. Правоохоронці змогли дістати птаха із замерзлого каналу й привезли його у відділ поліції.

«Лебедя оглянув ветеринар. Він виявив у птаха пошкодження правого крила. За словами медика, аби ми забарилися з допомогою, то лебідь загинув. Адже, в ці дні були люті морози, а птах був голодний і знесилений», - зазначив начальник Ратнівського відділу поліції Володимир Канонік.

Доглядати до весни за лебедем зголосився слідчий Ратнівського відділу поліції Іван Костючик. Він забрав, врятованого колегами, птаха до себе додому.