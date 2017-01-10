Кошти митниці відтепер залучатимуть на ремонти доріг загального користування

За його словами, держава продовжила програму використання 50% коштів, отриманих від перевиконання доходів Волинської митниці, на ремонти доріг. Тільки у 2017 році їх можна вже буде використовувати на ремонти доріг загального значення. Програма поширюється на всю Україну. До нині гроші йшли на капітальний ремонт дороги державного значення Луцьк-Радехів-Львів. Всього було залучено майже 220 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в кінці 2015 року на прохання тодішнього губернатора Одеси Михаїла Саакашвілі були внесені зміни в Держбюджет країни, за якими 50% коштів від перевиконання планів митних платежів у Волинській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях йшли на ремонт доріг загального користування державного значення. На Волині - ділянки траси Львів-Луцьк. Сьогодні дозволено кошти використовувати на дороги загального користування регіонів.