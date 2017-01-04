У Луцьку працюватимуть пункти обігріву

У зв'язку з настанням зимових холодів, з метою запобігання випадків переохолодження людей без місць постійного проживання та інших малозахищених верств населення ведеться підготовка до встановлення стаціонарного пункту обігріву та надання допомоги таким категоріям людей.

Міський голова підписав доручення від 19.12.2016 № 0-12/101, яким визначено відповідальними виконавцями за роботу пункту обігріву виконавчі органи міської ради та Луцький міськрайонний відділ ДСНС України у Волинській області. Робота стаціонарного пункту обігріву буде організована в період значного пониження температури повітря (протягом 2- 3 діб -15ºС) в приміщенні за адресою: вул. Винниченка, 39.

Налагоджена співпраця з підприємцями міста щодо забезпечення пункту обігріву продуктами харчування (чай, цукор, вермішель (мівіна), бутерброди, одноразовий посуд).

Зобов'язано керівників комунальних підприємств, установ та закладів міста надавати можливість громадянам зігріватись в будівлях, у разі їх звернень.

Також в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області підготовлено до роботи “мобільний” пункт обігріву, який, у разі потреби, буде розгорнутий на території міста.

В місті організовано роботу територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг м. Луцька за адресою: вул. Данила Галицького, 18, в якому можна зігрітись, помитись, отримати теплий одяг і харчування.

Окрім цього, в місті діє Центр обліку бездомних осіб ВОБФ “Переображення” за адресою: вул. Станіславського, 15а, який може прийняти одночасно до 10 осіб. В центрі їм надається їжа, одяг та ночівля.