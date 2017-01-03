На Волині поліція оперативно розкрила розбійний напад

Учора, 2 січня, до співробітників Старовижівського відділення поліції звернувся 76-річний мешканець села Мильці цього ж району. Пенсіонер розповів правоохоронцям, що ввечері цього ж дня, до його будинку зайшов незнайомий чоловік. Двері господи були не замкнені. Зловмисник, погрожуючи ножем, вимагав у потерпілого гроші.

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний мешканець Нововолинська. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

«За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. З місця події вилучили знаряддя скоєння злочину, а саме ніж, яким затриманий погрожував потерпілому. Наразі, вирішується питання щодо обрання правопорушнику міри запобіжного заходу у вигляді арешту», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області, генерал поліції третього рангу Петро Шпига.

Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.