У Луцьку знову запрацює дитяча обсерваторія

За словами депутата від «О'єднання "Самопомочі» Миколи Собуцького, у Луцьку в Палаці учнівської молоді до дев’яностих роках функціонувала дитяча обсерваторія. Потім вона припинила своє існування через певні технічні та матеріальні проблеми.

- Я, як депутат, підняв перед колегами питання закупити новітній телескоп, аби знову ця обсерваторія запрацювала. На його придбання потрібно десь 70 тисяч гривень. Для Луцька при бюджеті 13 мільярдів - це невеликі гроші. Депутати підтримали. Думаю, в 17-році ми його придбаємо. Принаймні, мою пропозицію депутати на профільній та бюджетній комісіяхпідтримали. Сподіваюсь, і сесія дасть своє добро.