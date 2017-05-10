Визначились фіналісти першого півфіналу Євробачення
9 травня в Києві пройшов перший півфінал пісенного конкурсу.
У столиці України пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017".
За право пройти у фінал конкурсу боролися 18 виконавців, проте вийти на головну сцену "Євробачення" 13 травня зможуть тільки 10 з них.
Отже, до фіналу виходять представники: Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.
В кінці першого півфіналу були оголошені результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць.
Під час першого півфіналу Україна не голосувала. Українці зможуть віддати голос у другому півфіналі та фіналі "Євробачення".
Другий півфінал Євробачення-2017 відбудеться у четвер, 11 травня.
За 10 путівок до фіналу боротимуться 19 учасників.
Ще 6 учасників потраплять до фіналу автоматично: Україна як господарка конкурсу, а також Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина і Франція як засновники і спонсори конкурсу.
Представник від України - рок-група O. Torvald - виступить відразу у фіналі. Музиканти вийдуть на сцену МВЦ під 22 номером.