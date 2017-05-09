В районі АТО виявлено схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва

СБУ виявила у районі АТО схованки з пострілами до гранатометів та гранатами російського виробництва

Зокрема вісімнадцять пострілів до гранатомета РПГ-7 та 21 заряд до станкового гранатомету СПГ-9 вилучили оперативники спецслужби зі схрону, що був облаштований на подвір'ї покинутої будівлі в селищі Опитне Ясинуватського району Донецької області.

У лісовому масиві поблизу села Сизе Станично-Луганського району Луганщини співробітники СБ України викрили схрон із двома цинками з гвинтівочними набоями калібру 7,62 мм (880 шт.).

Засоби ураження передано для постановки на облік до одного з підрозділів ЗС України.

Також у Мар’їнці на Донеччині співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією вилучили у місцевого мешканця дві гранати РГН та РГД-33 із запалами.

Згідно з висновками фахівців, знайдена граната РГН виготовлена у 1993 році у Російській Федерації та не перебуває на озброєнні ЗС України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.