У районі проведення АТО затримано групу торговців зброєю

Правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою затримали групу торгівців, які продавали вивезену із району проведення антитерористичної операції зброю та боєприпаси у кількох областях України.

Оперативники Одеського управління СБ України затримали одного з учасників угруповання під час спроби продажу автомату Калашникова з набоями. У ході одночасних обшуків за місцем проживання зловмисників у Одесі, Хмельницькому та Чернівцях правоохоронці виявили великий арсенал зброї та боєприпасів, викрадених з військових арсеналів. Співробітники спецслужби вилучили автомат Калашникова, три гвинтівки Мосіна, два гранатомети РПГ-18, пістолет-автомат «РАК», гвинтівку з маркуванням «ММГ ВМ», гвинтівка калібру 32 мм., по два пістолети Макарова та «ТТ», пістолет «Форт-12 М» з глушником, пістолет-кулемет «РМ-63 ЯАК».

Торгівці також зберігали десять гранат до підствольного гранатомету «ВОГ-25», гранату РГД-5 та дві «РГО», кілька тротилових шашок, чотири сигнальні міни та майже п’ять тисяч набоїв різного калібру тощо. За місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення бойових набоїв.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263-1 та ст. 263 Кримінального кодексу України. П’ятьом затриманим, у тому числі організатору угруповання, повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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