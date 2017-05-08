В Ужгороді викрито на хабарі слідчого поліції

В Ужгороді викрито на хабарі слідчого поліції

Зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

Джерело: Відомості

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції викрили на хабарі слідчого одного з районних підрозділів Нацполіції Закарпатської області. 

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. 

Оперативники спецслужби затримали поліцейського та посередника в Ужгороді після отримання хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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