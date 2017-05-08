В Ужгороді викрито на хабарі слідчого поліції
Зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою поліції викрили на хабарі слідчого одного з районних підрозділів Нацполіції Закарпатської області.
Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав триста доларів США з місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.
Оперативники спецслужби затримали поліцейського та посередника в Ужгороді після отримання хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Слідчому оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.