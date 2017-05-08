Вперше правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть спецавтомобілі та гелікоптер

Вперше в Україні правоохоронці для охорони громадського порядку використовуватимуть три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер. Про це 7 травня повідомив заступник Голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

Для забезпечення безпеки та правопорядку поліція використовуватиме два автомобілі, які укомплектовані сучасною технікою. Третій автомобіль використовуватимуть нацгвардійці. Ці автомобілі використовуватимуться для фіксації та передачі інформації у режимі он-лайн до ситуаційних центрів Національної поліції України.

За словами заступника Голови Національної поліції України, під час проведення масових заходів ситуаційні автомобілі розміщуватимуться неподалік масового скупчення громадян, що дозволить досконало володіти обстановкою та миттєво реагувати на будь-які події.

"Це дає можливість нам оперативно отримувати відео з тої чи іншої точки та аналізувати стан справ, а відповідно – приймати управлінські рішення щодо застосування сил та засобів, спеціальної техніки, та всього наявного ресурсу, який залучається до охорони громадського порядку", - зазначив Костянтин Бушуєв.

Він також додав, що автомобілі також оснащені технікою, яка має доступ до всіх інформаційних відомчих ресурсів.

Крім того, поліцейські на час проведення масових заходів, в тому числі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», використовуватимуть сучасний гелікоптер. Він обладнаний спеціальною відеоапаратурою, яка також має можливості фіксації правопорушень та оперативної передачі інформації до ситуаційних центрів Нацполіції.

Костянтин Бушуєв розповів, що сучасні технології, які запроваджуються в поліції, дають змогу ідентифікувати осіб та підозрілі речі. Така практика є досить прогресивною для поліції.

«Така практика у нас використовується вперше. Позитивний досвід, який здобудемо, буде і надалі використовуватись, тому що в цих новітніх технічних рішеннях є дуже великий потенціал», – підкреслив Костянтин Бушуєв.