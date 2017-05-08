Турчинов заробив у квітні 47 тисяч, а його заступник 63 тисячі

За квітень секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов отримав 46 тис. 705 грн зарплати.

З них по 16,1 тис. грн – посадовий оклад і стільки ж надбавка за інтенсивність праці (повний оклад при відпрацюванні всіх робочих днів становить 18 тис. грн), ще 8 тис. грн – надбавка за вислугу років, 3,2 тис. грн – надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць. Про це пишуть “Українські новини”.

Перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль за квітень отримав майже 63 з половиною тисячі гривень. З них майже 13,5 тис. грн – посадовий оклад (повний оклад становить 16 тис. Грн), 16 тис. грн – премія, 9,6 тис. грн – витрати.

Ще один перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський в квітні отримав 41,5 тис. грн зарплати. З них 2,8 тис. грн – оклад (повний оклад становить 16 тис. грн), 16 тис. грн – премія, майже 4,2 тис. грн – витрати.

Заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко в квітні отримав 62,4 тис. грн зарплати. З них оклад – 11 тис. грн (повний оклад становить 15 тис. грн), 15 тис. грн – премія, майже 15,4 тис. грн – витрати.

Нагадаємо, зарплата глави Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського за квітень склала 97,2 тис грн. З цієї суми 51 385 грн склала матеріальна допомога на оздоровлення, а 2 525 грн – допомога по тимчасовій непрацездатності. Ще 5 328 грн склала зарплата Охендовського за час перебування у відпустці, а 5 195 грн – середня зарплата за час перебування у відрядженні. А міністр інфраструктури Володимир Омелян отримав 46 тис грн.