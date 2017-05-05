У Жулянах затримано на хабарі двох митників
Правоохоронці затримали хабарників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 460 євро.
Двох державних інспекторів Київської міської митниці викрила на хабарництві в аеропорту «Київ» (Жуляни) Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС.
Здирники вимагали від чоловіка 1300 євро за безперешкодне проходження митного контролю та вивезення з території України партії цигарок.
Правоохоронці затримали хабарників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 460 євро.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Встановлюються усі причетні до протиправної діяльності.