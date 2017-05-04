У Маріуполі виявлені схрони з боєприпасами

Підрозділ Військової служби правопорядку виявив у Маріуполі два схрони з боєприпасами

У Маріуполі, на території одного з пансіонатів, що на Приморському бульварі, групою оперативного реагування військової комендатури, виявлено схрони із боєприпасами.

Зі схованок, військовослужбовці Військової служби правопорядку вилучили пластикові вибухові речовини вагою 300 гр., дві гранати РГД-5, тротилові шашки вагою 400 гр. та 200 гр., чотири електродетонатори, шість капсуль-детонаторів, детонатори МУВ - 3 та детонатори МУВ – 2, підривачі повільної дії (ППД-1М), сім елементів на не вилучаємість до УКМЗ, детонуючий шнур, сім упаковок металевих елементів, шнур ЗТП-300 та накольний механізм.

На місці події працюють працівники Національної поліції в Донецькій області та мінно-вибухова служба ДСНС України.

За даним фактом, на адресу Приморського відділу Національної поліції ГУ НП в Донецькій області, буде направлене повідомлення про кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», інформує штаб АТО.