На Запоріжжі виявлено схованку з 10 тисячами набоїв та 40 гранатами Ф-1

Сховище з великою кількістю боєприпасів виявила на Запоріжжі Служби безпеки України спільно з поліцією.

Правоохоронці вилучили зі схованки, що була облаштована у гаражі приватної дачної ділянки у селі Нововасилівка Бердянського району, сорок гранат Ф-1 із запалами та понад десять тисяч набоїв калібру 5,45 та 7,62.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.