У районі АТО виявлено схованку з гранатометами та гранатами

Схованку з військовими засобами ураження виявила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції.

Зі схрону, що був облаштований поблизу тимчасового пропускного пункту у районі с. Новогродівці на Донеччині, оперативники спецслужби вилучили чотири реактивних протитанкових гранати РПГ-18, десять гранат РГД-5 та Ф-1, а також майже півтисячі набоїв калібру 5,45 мм.

За оперативними даними, ця зброя мала бути використана терористами для диверсій проти сил АТО.

Засоби ураження передано для постановки на облік до одного з підрозділів ЗС України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.