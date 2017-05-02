АТО: ворог продовжує гатити по українських позиціях

Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. За минулу добу ворог 55 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.

На Приморському напрямку, по позиціях поблизу Павлополя ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів противник бив по опорних пунктах поруч Мар’їнки. Вогнем мінометів калібру 82-мм, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї ворог накривав позиції неподалік Гнутового. 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по оборонцях Красногорівки, а озброєння БМП, протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – по захисниках Водяного. З гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях сил АТО в районах населених пунктів Талаківка, Широкине, а з кулеметів великих калібрів – поблизу Новотроїцького. У районі Павлополя діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, вогнем з мінометів калібру120-мм та 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Луганського. Міномети калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Авдіївки. Зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – по оборонцях Новгородського, Майорська, Зайцевого та шахти «Бутівка».

На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по опорних пунктах біля Новозванівки. Автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю противник застосовував по позиціях поблизу населених пунктів Валуйське, Кримське, Малинове, станиця Луганська.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу чотири військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, інформує штаб АТО.