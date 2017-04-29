АТО: ситуація загострюється - двоє військових убито, шестеро поранених

Ситуація в районі проведення АТО загострилася.

На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, зенітних установок ЗУ-23-2 та гранатометів різних систем противник накривав опорні пункти в районі Красногорівки. Міномети калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поблизу Водяного. По оборонцях Гнутового противник гатив з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поблизу Павлополя ворог обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Широкиного – з озброєння БМП та БТР. По позиціях під Лебединським та Старогнатівкою вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а по опорних пунктах поблизу Талаківки та Новотроїцького – з під ствольних гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, з артилерії калібру 152-мм, зенітних установок ЗУ-23-2, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів противник гатив по опорних пунктах поруч Троїцького. Міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував по позиціях поблизу Авдіївки. З мінометів калібру 120-мм та 82-мм бив по опорних пунктах поблизу Луганського. Зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по захисниках населеного пункту Піски, а з 82-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – по оборонцях Верхньоторецького. З протитанкових гранатометів обстрілював позиції поблизу Зайцевого, крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, по позиціях поруч Новозванівки противник застосовував артилерію калібру 122-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети. Вогнем мінометів калібру 120-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів ворог накривав оборонців Новоолександрівки, а з 82-міліметрових мінометів гатив по захисниках Новотошківки. Зі 120-міліметрових мінометів підрозділи російсько-окупаційних військ били по опорних пунктах поруч населених пунктів Оріхове, Нижнє та Катеринівка. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстрілював захисників Попасної, станиці Луганської та Валуйського, а з автоматичних гранатометів – оборонців Кримського.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

За минулу добу двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще шестеро – отримали поранення, інформує штаб АТО.