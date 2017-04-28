Юлія Тимошенко: Влада чинить перепони проведенню «земельного» референдуму

На прес-конференції, що відбулася у Львові, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою заборонив проводити всеукраїнський референдум щодо відкриття ринку землі.

Народний депутат нагадала, що минулого вівторка, 25 квітня, Центрвиборчком прийняв пакет документів, серед яких більш як 10 тисяч заяв від осіб, котрі дали згоду увійти до ініціативної групи з проведення всенародного опитування щодо заборони на продаж сільськогосподарських угідь. Більшість членів ЦВК готові були дати «зелене світло» «земельному» референдуму, підтвердивши ідентичність підписів на заявах.

Однак, за її словами, Адміністрація Президента почала чинити тиск на членів ЦВК, аби вони не оголошували про початок плебісциту. Понад те, окружний адміністративний суд міста Києва своєю ухвалою заборонив його проводити.

Юлія Тимошенко зазначила, що Президент Петро Порошенко міг би і сам видати указ та проголосити референдум за президентською ініціативою. Однак він фактично перешкоджає це зробити навіть через збір 3 мільйонів підписів громадян на підтримку публічного з’ясування думки українців.

– Чому він це робить? Тому що родина Президента є однією з найбільших аграрних монополій, які вже зараз, нехтуючи мораторієм на продаж сільгоспземлі, в тіньовому секторі накопичили сотні тисяч гектарів. І тепер Президенту, як і всій аграрній мафії, треба узаконити їх, власне, купити за безцінь цю землю і закріпити її у своєму розпорядженні, – вважає лідерка «Батьківщини».

Заборона на проведення всеукраїнського референдуму не стане перепоною для «батьківщинівців», які будуть збирати підписи проти запровадження вільного обігу земель. Бо, як наголосила політик, мова йде не тільки про виживання українського села.

– Сільськогосподарська справа – це також і робочі місця. Але коли приходить аграрна монополія, яка володіє тисячами гектарів, то для обробітку землі селяни не потрібні, – переконана Юлія Тимошенко.

Вона пригадала ситуацію, що склалася в Аргентині після того, як тут розпродали родючі землі великим агромонополістам. Фермерство зникло, бо селяни почали шукати робочі місця в містах і не знайшли їх. Тоді країна фактично опинилася перед загрозою голоду. І лишень повернувши частину земель у державну власність, народ почав краще жити.

Команда партії «Батьківщина» вважає, що саме розвиток дрібного фермерства і глибока переробка сільгоспсировини мають стати пріоритетом нашої економіки. Тому треба, аби в Україні було не 30 тисяч фермерських господарств, як тепер, а хоча б як у Польщі – 2,5 мільйона.

За словами екс-прем’єр-міністра, селяни, які вже не мають сили обробляти свої паї, зможуть скористатися своїм правом власника і продати їх, але тільки державі. Аби вони змогли зробити це в законний спосіб, фракція «Батьківщина» зареєструвала в парламенті свій законопроект.