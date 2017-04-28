Юлія Тимошенко: Дострокові вибори невідворотні

Зважаючи на рівень довіри до парламенту та уряду, який коливається у межах 1 – 2 відсотків, дострокові вибори невідворотні, заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час прес-конференції у Львові.

Як зазначила народний депутат, дві революції в Україні не зламали кланово-олігархічну систему. За її словами, сьогодні інтереси людей стоять на останньому місці, панують клани і один із найбільших олігархів – чинний президент.

– Не слухайте казки влади про те, що, мовляв, після дострокових виборів до влади прийдуть ті самі люди. Дострокові вибори – це шанс завести у владу принципових, чесних патріотів, на відміну від того багна, яке там зараз є. Не слухайте казки про те, що, мовляв, за гроші, витрачені на вибори, можна підвищити пенсії та зарплати. Насправді нині крадеться стільки, що за ці гроші можна провести не одну виборчу кампанію, – наголосила Тимошенко.