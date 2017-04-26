Відомий український соціолог отримав російське громадянство

Президент РФ, підписав указ про прийняття до громадянства Росії українського соціолога. Це засновник компанії з маркетингових та соціологічних досліджень Research & Branding Group Євген Копатько.

В указі президента йдеться: "Прийняти до громадянства РФ Копатько Євгена, який народився 27 липня 1963 року, Україна". Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає "Інтерфакс".

Копатько в 1985 році закінчив істфак Донецького державного університету, а в 1991 році - соціологічний факультет МГУ імені Ломоносова.