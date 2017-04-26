У Києві вшанували память героїв Чорнобиля

Поминальну церемонію однієї з найтрагічніших дат в історії українського народу провели біля Меморіального кургану «Героям Чорнобиля» та пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля». Пам’ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС вшанували хвилиною мовчання.

«Понад 30 років тому сталась страшна катастрофа, яка увійшла в історію як «чорний день весни» не тільки українського народу, а й усього світу. Ця страшна трагедія є застереженням і нагадуванням для всього людства про дбайливе та обережне ставлення при використанні новітніх технологій та можливих наслідків недбайливого ставлення до її експлуатації, - сказав Міністр культури України Євген Нищук. - Українці заплатили надзвичайно високу ціну за Чорнобильську катастрофу, життями своїх найкращих громадян - пожежників, лікарів, добровольців, ліквідаторів, які першими зустріли та боролись з наслідками аварії. Наше завдання - зробити все задля того, щоб подібні катастрофи ніколи не повторилися. І пам’ятати - людські життя - найвища цінність».

Цього дня в усіх регіонах України до 31-х роковин наймасштабнішої техногенної катастрофи у школах та закладах культури проводять тематичні зустрічі, лекції, перегляди фільмів, виставки та години-реквієми, акції «Запали свічку».

Національна опера України цього дня представить «Реквієм» Вольфганга Амадея Моцарта, а у Національному будинку органної та камерної музики України відбудеться пам’ятний захід «Чорнобиль! Завжди пам’ятаємо!»

З метою привернення уваги суспільства до вирішення проблем громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Генеральною Асамблеєю ООН 26 квітня проголошено Міжнародним днем пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

26 квітня 1986 року відбувся хімічний вибух, в результаті якого в атмосферу викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів. За офіційними повідомленнями, відразу після катастрофи загинула 31 людина, а 600 000 ліквідаторів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, отримали високі дози радіації. Забруднено близько 155 000 кв. км території, сільськогосподарські угіддя площею майже 52 000 кв. км забруднені цезієм-137 і стронцієм-90 з періодом напіврозпаду в 30 і 28 років, відповідно. Майже 404 000 людей були переселені, проте мільйони як і раніше живуть в умовах, коли залишкова дія, що зберігається, створює цілу низку небезпечних наслідків.

15 грудня 2000 року діяльність ЧАЕС як виробника електроенергії було припинено.