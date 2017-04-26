Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України
Саму угоду міністри ЄС затвердять 11 травня.
Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України. Міністри ЄС задтвердять угоду 11 травня", - написав Йозвяк.
Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.
Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.
Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.