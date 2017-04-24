Президент України провів телефонну розмову з Держсекретарем США

​Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Президент України запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Співрозмовники обговорили підсумки телефонної розмови у Нормандському форматі 18 квітня та результати американо-російських переговорів у Москві 12 квітня.

Петро Порошенко висловив вдячність за тверду та непохитну позицію США на підтримку нашої держави на засадах принципу «нічого про Україну без України».

Сторони висловили занепокоєння у зв'язку з небезпечним розвитком ситуації на Донбасі і відзначили важливість виконання Росією Мінських домовленостей, передусім їх безпекових елементів.

Глава держави закликав до збереження єдиного міжнародного фронту в політиці санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Було обговорено питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США та графік двосторонніх контактів, у тому числі на найвищому рівні.