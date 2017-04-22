Cуддям із Дніпра, викритим на хабарі, обрано запобіжний захід

Двом суддям районного суду м. Дніпра, затриманим за фактом отримання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Заступниці голови районного суду м. Дніпро призначено цілодобовий домашній арешт, її співучаснику — судді цього ж суду — нічний (з 22:00 до 6:00). Відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд м. Києва 21 квітня.

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали про обрання більш жорсткого запобіжного заходу для служителів Феміди — у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тис грн за кожного підозрюваного. Проте суд це клопотання не задовільнив.

Нагадуємо, що 19 квітня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП та спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили «на гарячому» і затримали заступницю голови райсуду Дніпра та суддю того ж суду. За версією слідства, заступниця голови райсуду м. Дніпра за попередньою змовою з іншим суддею цього ж суду вимагали від обвинувачених неправомірну вигоду в розмірі 30 тис. дол. США за винесення рішення про обрання їм покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Гроші передавались кількома траншами. Про підозру затриманим повідомлено 20 квітня. САП звернулась до Вищої ради правосуддя з клопотанням про отримання відповідної згоди й отримала її.