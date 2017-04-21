Щоб затримати Мартиненка, НАБУ знадобилось здійснити 16 запитів до 8 країн про міжнародну правову допомогу (інфографіка)

Як повідомляє сайт НАБУ, ​Справа про завдання збитків ДП «СхідГЗК» є унікальною не тільки з огляду на значущість цього підприємства для країни, як найбільшого урановидобувного підприємства Європи, а й з огляду на обсяг роботи, яку провели детективи НАБУ під час розслідування корупційні схеми, реалізованої на ДП. Провадження щодо завдання збитків «СхідГЗК» є абсолютним рекордсменом за обсягом комунікації з компетентними органами інших країн серед усіх проваджень, розслідуваних НАБУ. Від початку розслідування (в грудні 2015 року), детективи НАБУ скерували до 8 країн 16 запитів про міжнародну правову допомогу.

Інформація, отримана від компетентних органів інших держав, допомогла детективам НАБУ не тільки дослідити усі деталі корупційної схеми, а й встановити, на що саме особи, підозрювані в завданні збитків «СхідГЗК», витрачали вкрадені в держави кошти.

Як встановило слідство, з-поміж іншого, кошти витрачались на оренду нерухомості в країнах ЄС для потреб членів родини підозрюваних, сплату медичних послуг, та послуг адвокатів із захисту підозрюваного в іншій кримінальні справі, яку стосовно нього відкрила прокуратура Швейцарії. Більше деталей можна подивитися у графічній схемі.

Нагадуємо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали двох осіб — екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу та одного його спільника — за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («Створення злочинної організації») та ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України, через які ДП «СхідГЗК» завдано збитків на суму 17,28 млн дол США. Затриманим повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

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